Mois de l’espace, voyage sensoriel au coeur de l’univers Rue de Lavaud La Souterraine

Mois de l’espace, voyage sensoriel au coeur de l’univers

Rue de Lavaud Micro-Folie La Souterraine Creuse

Dans le cadre de Mois de l’Espace, animations astronomiques sur les cinq sens des astronautes.

Si le temps le permet, il y aura un coup d’oeil sur le ciel.

Animations gratuites, tous publics .

Rue de Lavaud Micro-Folie La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 96 20 10

