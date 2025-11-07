Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Mois de l'espace, voyage sensoriel au coeur de l'univers Rue de Lavaud La Souterraine vendredi 7 novembre 2025.

Rue de Lavaud Micro-Folie La Souterraine Creuse

Dans le cadre de Mois de l’Espace, animations astronomiques sur les cinq sens des astronautes.
Si le temps le permet, il y aura un coup d’oeil sur le ciel.
Animations gratuites, tous publics   .

+33 5 19 96 20 16 

