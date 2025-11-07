Mois de l’espace, voyage sensoriel au coeur de l’univers Rue de Lavaud La Souterraine
Dans le cadre de Mois de l’Espace, animations astronomiques sur les cinq sens des astronautes.
Si le temps le permet, il y aura un coup d’oeil sur le ciel.
Animations gratuites, tous publics .
Rue de Lavaud Micro-Folie La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 96 20 10
