Mois des aidants : Forum des aidants Saint-Sébastien-sur-Loire Salle de l’Escall Saint-Sébastien-sur-Loire mardi 21 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-21 13:45 – 17:00

Gratuit : non Sans inscription, entrée libre Sans inscription, entrée libre Senior

Pour sa 2ème édition, le Forum des aidants de Saint-Sébastien vous propose la thématique « Ma Vie d’aidant » Au programme : présentation de saynètes théâtrales autour de plusieurs situations d’aidance par la Compagnie « Poisson Pilote », échanges avec la salle, forum de partenaires (informations, santé, répit, soutien des aidants), atelier Cosmos Mental des aidants (prendre soin de sa santé mentale), et pour conclure, une « Chasse aux papillons dansante » par l’Association Trait d’Union. Ouverture du forum de 13h45 à 17h ; représentation théâtrale à 14h15 Lieu : Salle de l’Escall, 27 rue des Berlaguts, Saint-Sébastien sur Loire

02 51 89 17 60