Mois des aidants : Forum seniors et conférence « Aidants : comment aider sans s’épuiser? » Complexe sportif du Vigneau Saint-Herblain

Mois des aidants : Forum seniors et conférence « Aidants : comment aider sans s’épuiser? » Complexe sportif du Vigneau Saint-Herblain mardi 14 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-14 10:00 – 17:00

Gratuit : non Sans inscription, entrée libre Sans inscription, entrée libre Senior

Venez découvrir et rencontrer les services et structures du territoire pouvant vous aider, et assister à la conférence de Marine Devanne, psychologue de la Maison des Aidants, sur les moyens de se préserver en tant qu’aidant.

Complexe sportif du Vigneau Est Saint-Herblain 44800

02 51 89 17 60