Mois des droits des femmes à l’Alcazar Bibliothèque Alcazar BMVR Marseille 1er Arrondissement

Mois des droits des femmes à l’Alcazar

Du 04/03 au 28/03/2026.

Jours et horaires en fonction des propositions, détail dans le descriptif ou sur www.bmvr.marseille.fr/. Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Vos bibliothèques proposent une sélection croisée d’événements célébrant les luttes pour les droits des femmes.

Chaque année en Mars, vos bibliothèques proposent une sélection croisée d’événements célébrant les luttes pour les droits des femmes.



La Journée internationale des droits des femmes trouve son origine dans les manifestations de femmes au début du 20e siècle en Europe et aux États-Unis, réclamant l’égalité des droits, de meilleures conditions de travail et le droit de vote. Elle a été officialisée par les Nations unies en 1977.



► ATELIER

Atelier création sonore

SAMEDI 28 MARS À 10H

> Alcazar, auditorium

Atelier de création sonore en safe place . Explorez l’univers de la création sonore par le détournement d’appareils électroniques de récupération, dans un atelier spécial femme et personne de minorité de genre, où vous pourrez vous sentir les bienvenu.e.s et accueilli.e.s sans jugement.

À partir de 12 ans. Sur inscription societe.alcazar@marseille.fr

Animé par les bibliothécaires.



► CONCERT



Stella Pire en concert

SAMEDI 7 MARS À 18H

> Alcazar, salle de conférence

Auto-dérision, haine, amour, cheesy music, convivialité, sexe et rock’n roll, tout ça exprimé avec recul et authenticité. Stella Pire vous fait voyager dans le Far-west, chez le gynéco ou dans un bar-PMU de Plonéour-Lanvern en 1983. Concert solo punk belge et féministe !



► CONFÉRENCE



Regard des marseillais sur les femmes en 1870

MARDI 10 MARS À 17H30

> Alcazar, salle de conférence

Le combat des femmes pour l’égalité des droits commence au XIXe siècle dans des conditions difficiles. Le retour républicain dans un contexte de guerre ainsi que le mouvement communaliste qui l’a accompagné ont bouleversé la vie de bien des Marseillaises !

Animé par Chantal Champet, historienne.



► LECTURES



Dj set et lectures féministes scène ouverte/open Mic

SAMEDI 7 MARS À 17H

> Alcazar, salle de conférence

Dans un cadre festif, venez lire, partager et écouter des extraits de livres féministes de votre choix, accompagnés de Dj set pour célébrer cette journée.

Animé par les bibliothécaires.



► PROJECTIONS



Federica Montseny l’indomptable

MERCREDI 4 MARS À 15H

> Alcazar, salle de conférence

Ce documentaire de Jean-Michel Rodrigo (2016, 52 min) présente Federica Montseny. Écrivaine, éditrice, excellente oratrice, elle fut la première femme ministre en Europe et à l’initiative d’une loi pour l’avortement 40 ans avant Simone Veil.

[Les femmes cinéastes]



Recherche Susan désespérément suivi de Simone Barbès ou la vertu

MERCREDI 11 MARS À 15H ET 17H

> Alcazar, salle de conférence

Recherche Susan désespérément de Susan Seidelman avec Rosanna Arquette et Madonna (États-Unis, 1985, 1h44, VOSTFR), suivi de la projection à 17H Simone Barbès ou la vertu, de Marie-Claude Treilhou (France, 1980, 1h16).



Sisters with Transistors

MARDI 24 MARS À 17H30

> Alcazar, salle de conférence

Réalisé par Lisa Rovner, 2020.

Sisters with Transitors est un documentaire qui met en lumière des pionnières de la musique électronique et leur rôle dans l’innovation musicale du XXe siècle.



Oxana

MERCREDI 25 MARS À 18H

> Alcazar, salle de conférence

Réalisé par Charlène Favier, 103 min, 2025.

Un biopic consacré à Oksana Chatchko, cofondatrice du mouvement féministe ukrainien des FEMEN, qui retrace son parcours de l’Ukraine à Paris.

En présence de la réalisatrice Charlène Favier.



► RENCONTRE



Rencontre avec Louise Devise autour de son roman

La Rose de Jéricho

MARDI 10 MARS À 18H

> Alcazar, Salon langues et littératures

Louise Devise publie un premier roman autour de la question de la reconstruction de soi comment accepter l’inacceptable ? Elle imagine les mots d’une femme qui se reconstruit.



► SPECTACLE



Les aventures de Don John

SAMEDI 7 MARS À 15H

> Alcazar, salle du conte

Don John avec son armure en carton-pâte tente de devenir le chevalier héroïque qu’il fantasme et auquel il croit. Celui des contes de fée que nous connaissons tous.tes depuis notre petite enfance.

À travers ce récit, il s’agit de questionner la masculinité et les notions d’héroïsme avec dérision dans un univers pop et burlesque, féministe et comique.

Avec la Compagnie Carte Vitale Acceptée.



► JEUNESSE



Bibliomusée

SAMEDI 7 MARS À 14H

> Alcazar, atelier des enfants, rez-de-chaussée

Cette année, le bibliomusée s’organise autour d’un cycle des couleurs. À chaque atelier, sa couleur ! Nous nous intéresserons à sa symbolique, son usage en art. Ce mois-ci pour la journée de la femme rose et violet.

De 6 à 10 ans. Sur inscription jeunesse.alcazar@marseille.fr

Animé par les bibliothécaires.



L’orchestre sauvage chante le dictionnaire des Ogresses

SAMEDI 7 MARS À 16H15

> Alcazar, salle du conte

Un tour du monde des ogresses en chanson. Avec Linda Chassaigne, Mina Dobrovolny, Leïdou Silva-Rivalin, Zabou Moreau, Xaviéra Rivalin et Mo Abbas.

Animé par Mo Abbas et l’orchestre sauvage. .

Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Your libraries offer a cross-section of events celebrating the struggle for women?s rights.

