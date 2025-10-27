Mois du climat ateliers et spectacle Créavallée nord Coulounieix-Chamiers

Mois du climat ateliers et spectacle Créavallée nord Coulounieix-Chamiers lundi 27 octobre 2025.

Mois du climat ateliers et spectacle

Créavallée nord Boulevard des Saveurs Coulounieix-Chamiers Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-27

fin : 2025-10-27

Date(s) :

2025-10-27

Dans le cadre du mois du climat, le service Mission climat et transition écologique du Grand Périgueux vous invite à plusieurs rendez-vous tout au long du mois d’octobre.

Dans le cadre du mois du climat, le service Mission climat et transition écologique du Grand Périgueux vous invite à plusieurs rendez-vous tout au long du mois d’octobre.

Atelier sur la demarche RSE et l’environnement proposé par la chambre des métiers et de l’artisanat (CMA).

Inscription par mail:

noreen.arnouil@cma-nouvelleaquitaine.fr .

Créavallée nord Boulevard des Saveurs Coulounieix-Chamiers 24660 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 75 15

English : Mois du climat ateliers et spectacle

As part of Climate Month, the Mission climat et transition écologique department of Greater Périgueux invites you to several events throughout October.

German : Mois du climat ateliers et spectacle

Im Rahmen des Klimamonats lädt Sie die Abteilung Mission climat et transition écologique des Grand Périgueux den ganzen Oktober über zu mehreren Terminen ein.

Italiano :

Nell’ambito del Mese del Clima, il dipartimento Missione Clima e Transizione Ecologica della Grande Périgueux vi invita a partecipare a una serie di eventi per tutto il mese di ottobre.

Espanol : Mois du climat ateliers et spectacle

En el marco del Mes del Clima, el departamento de Misión Clima y Transición Ecológica del Gran Périgueux le invita a una serie de actos durante todo el mes de octubre.

L’événement Mois du climat ateliers et spectacle Coulounieix-Chamiers a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux