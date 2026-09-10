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Mois du climat – Conférence de clotûre « Parlons Climat » Amphithéâtre Jean Moulin – Médiathèque Périgueux

vendredi 30 octobre 2026 · Amphithéâtre Jean Moulin - Médiathèque · Périgueux

Mois du climat – Conférence de clotûre « Parlons Climat » Amphithéâtre Jean Moulin – Médiathèque Périgueux

Informations pratiques

Début
vendredi 30 octobre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Amphithéâtre Jean Moulin - Médiathèque
Adresse
12 Avenue Georges Pompidou
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Périgueux

Mois du climat – Conférence de clotûre « Parlons Climat »

Amphithéâtre Jean Moulin – Médiathèque 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 19:00:00
fin : 2026-10-30 21:00:00

Date(s) :
2026-10-30

Une conférence pour tout comprendre des interactions existantes entre le climat et la biodiversité suivie d’un verre de l’amitié pour clôturer l’événement annuel.

Amphithéâtre Jean Moulin de la Médiathèque Pierre Fanlac,
Périgueux   .

Amphithéâtre Jean Moulin – Médiathèque 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 86 00 

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English : Mois du climat – Conférence de clotûre « Parlons Climat »

L’événement Mois du climat – Conférence de clotûre « Parlons Climat » Périgueux a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Communal de Périgueux

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