Mois du climat – Conférence de clotûre « Parlons Climat » Amphithéâtre Jean Moulin – Médiathèque Périgueux
vendredi 30 octobre 2026 · Amphithéâtre Jean Moulin - Médiathèque · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Mois du climat – Conférence de clotûre « Parlons Climat »
Amphithéâtre Jean Moulin – Médiathèque 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 19:00:00
fin : 2026-10-30 21:00:00
Date(s) :
2026-10-30
Une conférence pour tout comprendre des interactions existantes entre le climat et la biodiversité suivie d’un verre de l’amitié pour clôturer l’événement annuel.
Amphithéâtre Jean Moulin de la Médiathèque Pierre Fanlac,
Périgueux .
Amphithéâtre Jean Moulin – Médiathèque 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 86 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Mois du climat – Conférence de clotûre « Parlons Climat »
L’événement Mois du climat – Conférence de clotûre « Parlons Climat » Périgueux a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Communal de Périgueux
À voir aussi à Périgueux (Dordogne)
- PORTRAITS DE CHEMINANTS PÉRIGUEUX SUR LES CHEMINS DE COMPOSTELLE Place de la Clautre Périgueux 16 septembre 2026
- Farandole à Histoire (à partir de 3 ans) Bibliothèque annexe du Toulon Périgueux 16 septembre 2026
- New in Px Maison de la Jeunesse Périgueux 17 septembre 2026
- Sortie de résidence l’Etrange_(r) de la compagnie Chriki’z Théâtre de l’Odyssée Théâtre de l’Odyssée Périgueux 17 septembre 2026
- V Savage Périgueux 17 septembre 2026