Mois du Climat en Mayenne: fabrication d’instrument de musique Centre social « le Trait d’Union’ Évron

Mois du Climat en Mayenne: fabrication d’instrument de musique Centre social « le Trait d’Union’ Évron mercredi 8 octobre 2025.

Mois du Climat en Mayenne: fabrication d’instrument de musique

Centre social « le Trait d’Union’ 32 Bis Rue du Montaigu Évron Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08 14:30:00

fin : 2025-10-08 16:30:00

Date(s) :

2025-10-08

À partir d’objets de récupération, viens créer en famille un instrument de musique ! Laisse faire ton imagination en

alliant récupération et musique.

Sur inscription. .

Centre social « le Trait d’Union’ 32 Bis Rue du Montaigu Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 66 32 00

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Mois du Climat en Mayenne: fabrication d’instrument de musique Évron a été mis à jour le 2025-09-14 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons