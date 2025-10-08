Mois du Climat en Mayenne: fabrication d’instrument de musique Centre social « le Trait d’Union’ Évron
Mois du Climat en Mayenne: fabrication d’instrument de musique
Centre social « le Trait d’Union’ 32 Bis Rue du Montaigu Évron Mayenne
À partir d’objets de récupération, viens créer en famille un instrument de musique ! Laisse faire ton imagination en
alliant récupération et musique.
Sur inscription. .
