Mois du climat en Mayenne: Plantation d'une haie bocagère Zone verte Évron mercredi 15 octobre 2025.

Zone verte Boulevard du Maréchal Juin Évron Mayenne

Début : 2025-10-15 14:00:00

fin : 2025-10-15 16:30:00

2025-10-15

Vous êtes intéressés par les haies bocagères ? Vous avez participé à une animation Mois du climat 2025 et souhaitez matérialiser votre engagement ? Nous vous invitons à clôturer ce temps fort par une réalisation concrète une plantation de haie bocagère à Évron.

À proximité d’une piste cyclable, cette action vise à montrer l’importance de nous décarboner, le vélo étant une alternative à la voiture pour les petits déplacements, et à augmenter les puits de carbone, les haies bocagères séquestrant une partie du carbone contenu dans l’air.

Rdv à la Zone verte le long du Boulevard du Maréchal Juin, à Evron.

Organisée par le Conseil départemental de la Mayenne en partenariat avec la Communauté de communes des Coëvrons. .

Zone verte Boulevard du Maréchal Juin Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 66 32 00

