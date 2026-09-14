Mois du climat – Exposition interractive sur l’énergie Filature de l’Isle Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Mois du climat – Exposition interractive sur l’énergie

Filature de l’Isle 15 Chemin des Feutres du Toulon Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 10:00:00

fin : 2026-10-22 18:00:00

Date(s) :

2026-10-06

Au départ de la source, je découvre les dessous de l’énergie consommées au quotidien, de sa transformation jusqu’à la distribution.

Un livret accompagne la visite

Cette exposition est mise à disposition par le syndicat d’énergie de la Haute Vienne. .

Filature de l’Isle 15 Chemin des Feutres du Toulon Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 86 00

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English : Mois du climat – Exposition interractive sur l’énergie

L’événement Mois du climat – Exposition interractive sur l’énergie Périgueux a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Communal de Périgueux