Mois du climat – Exposition interractive sur l’énergie Filature de l’Isle Périgueux
mardi 6 octobre 2026 · Filature de l'Isle · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Mois du climat – Exposition interractive sur l’énergie
Filature de l’Isle 15 Chemin des Feutres du Toulon Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 10:00:00
fin : 2026-10-22 18:00:00
Date(s) :
2026-10-06
Au départ de la source, je découvre les dessous de l’énergie consommées au quotidien, de sa transformation jusqu’à la distribution.
Un livret accompagne la visite
Cette exposition est mise à disposition par le syndicat d’énergie de la Haute Vienne. .
Filature de l’Isle 15 Chemin des Feutres du Toulon Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 86 00
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English : Mois du climat – Exposition interractive sur l’énergie
L’événement Mois du climat – Exposition interractive sur l’énergie Périgueux a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Communal de Périgueux
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