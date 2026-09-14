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Mois du climat – Exposition interractive sur l’énergie Filature de l’Isle Périgueux

mardi 6 octobre 2026 · Filature de l'Isle · Périgueux

Mois du climat – Exposition interractive sur l’énergie Filature de l’Isle Périgueux

Informations pratiques

Début
mardi 6 octobre 2026
Fin
jeudi 22 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Filature de l'Isle
Adresse
15 Chemin des Feutres du Toulon
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Périgueux

Mois du climat – Exposition interractive sur l’énergie

Filature de l’Isle 15 Chemin des Feutres du Toulon Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 10:00:00
fin : 2026-10-22 18:00:00

Date(s) :
2026-10-06

Au départ de la source, je découvre les dessous de l’énergie consommées au quotidien, de sa transformation jusqu’à la distribution.
Un livret accompagne la visite
Cette exposition est mise à disposition par le syndicat d’énergie de la Haute Vienne.   .

Filature de l’Isle 15 Chemin des Feutres du Toulon Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 86 00 

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English : Mois du climat – Exposition interractive sur l’énergie

L’événement Mois du climat – Exposition interractive sur l’énergie Périgueux a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Communal de Périgueux

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