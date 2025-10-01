Mois du climat Forum des métiers de l’environnement et projet débat du film NéoTerra Espace Aliénor Périgueux

Espace Aliénor 255 Rue Martha Desrumaux Périgueux Dordogne

1er octobre 2025 Forum des métiers de l’environnement et projection débat du film NéoTerra. Organisé par la Mission Locale du Grand Périgueux et débat animé par la Région Nouvelle-Aquitaine. 13h30, à l’espace Aliénor, 255 rue Martha Desrumaux, Périgueux .

Espace Aliénor 255 Rue Martha Desrumaux Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 75 15

