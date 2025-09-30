Mois du Climat Le bois, une énergie en évolution, parlons-en Laval

Mois du Climat Le bois, une énergie en évolution, parlons-en Laval mardi 30 septembre 2025.

Mois du Climat Le bois, une énergie en évolution, parlons-en

2 Rue de l’Ermitage Laval Mayenne

Début : 2025-09-30 18:00:00

fin : 2025-09-30 19:30:00

2025-09-30

Dans le cadre du mois du Climat

Un développement est en cours sur le département de la Mayenne et en région Pays de la Loire, avec un renforcement des usages domestiques, et des projets de chaufferies bois collectives et industrielles. Fibois Pays de la Loire propose un échange entre intervenants et acteurs départementaux pour appréhender les impacts sur les paysages, la biodiversité, le climat, les ressources en bois, l’économie locale, avec la participation d’intervenants aux profils complémentaires qui viendront partager leur expertise.

Inscription auprès de Fibois Pays de la Loire avant le 24/09 (45 places) par mail à contact@fibois-paysdelaloire.fr ou par téléphone au 02 40 73 73 30

Proposé par Fibois Pays de la Loire avec la SCIC Mayenne Bois Énergie,

Synergies 53 et Mayenne Nature Environnement

2 Rue de l’Ermitage Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 40 73 73 30 contact@fibois-paysdelaloire.fr

