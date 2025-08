MOIS DU CLIMAT LES ARBRES ET LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE Rue Jules Renard Mayenne

Début : 2025-10-08 14:00:00

fin : 2025-10-08 16:00:00

Du 15 septembre au 15 octobre 2025, le Département et ses partenaires (collectivités, associations, acteurs économiques) proposent aux habitants une centaine d’animations réparties en Mayenne sur différentes thématiques liées au climat

Venez-vous balader dans les chemins creux pour découvrir les arbres et arbustes locaux et leur résilience face au changement climatique.

L’outil de science participative Rando’Clim qui permet de suivre l’évolution du climat sera présenté.

Inscription (25 places) auprès du CPIE contact@cpie-mayenne.org ou 02 43 03 79 62 .

Rue Jules Renard Parking école Jules Ferry Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 03 79 62 contact@cpie-mayenne.org

English :

From September 15 to October 15, 2025, the Département and its partners (local authorities, associations, economic players) are offering residents a hundred or so events across Mayenne on various climate-related themes

German :

Vom 15. September bis zum 15. Oktober 2025 bieten das Département und seine Partner (Gebietskörperschaften, Vereine, Wirtschaftsakteure) den Einwohnern rund 100 Veranstaltungen in der Mayenne zu verschiedenen klimabezogenen Themen an

Italiano :

Dal 15 settembre al 15 ottobre 2025, il Dipartimento e i suoi partner (enti locali, associazioni, operatori economici) propongono ai residenti un centinaio di eventi in tutta la Mayenne su diversi temi legati al clima

Espanol :

Del 15 de septiembre al 15 de octubre de 2025, el Departamento y sus socios (colectividades locales, asociaciones, agentes económicos) propondrán a los habitantes de Mayenne un centenar de actos sobre distintos temas relacionados con el clima

