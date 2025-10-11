Mois du climat Les samedis en coulisses Périgueux
Mois du climat Les samedis en coulisses Périgueux samedi 11 octobre 2025.
Mois du climat Les samedis en coulisses
70 Boulevard Bertran de Born Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Visite du réseau de chaleur urbain des Deux Rives à Périgueux, animée par Engie
Clôture par du stand-up avec les Humoristes en Herbe .
70 Boulevard Bertran de Born Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 75 15
English : Mois du climat Les samedis en coulisses
German : Mois du climat Les samedis en coulisses
Italiano :
Espanol : Mois du climat Les samedis en coulisses
L’événement Mois du climat Les samedis en coulisses Périgueux a été mis à jour le 2025-09-19 par OT Communal de Périgueux