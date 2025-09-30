Mois du Climat Objectif Net Zero 2031 des ciments zéro carbone Saint-Pierre-la-Cour

Mois du Climat Objectif Net Zero 2031 des ciments zéro carbone Saint-Pierre-la-Cour mardi 30 septembre 2025.

Route de Bréal Saint-Pierre-la-Cour Mayenne

Début : 2025-09-30 17:00:00

fin : 2025-09-30 19:00:00

2025-09-30

Dans le cadre du mois du Climat

Lafarge de Saint-Pierre-la-Cour pour réduire ses émissions de CO2 promouvoir la sobriété avec des systèmes constructifs innovants pour une utilisation raisonnée des matériaux de construction, recycler les matériaux de déconstruction décarbonés, sortir des énergies fossiles en valorisant des combustibles alternatifs avec biomasse, développer des composés novateurs pour produire des ciments bas carbone, initier un projet de captage et stockage du CO2 résiduel pour atteindre la neutralité carbone en 2031 avec le projet GO CO2.

Inscription (57 places) auprès de Lafarge 02 43 66 44 44

ou clemence.prioul@lafarge.com ou elodie.chapron@lafarge.com

•Saint Pierre la Cour .

Route de Bréal Saint-Pierre-la-Cour 53410 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 66 44 44 clemence.prioul@lafarge.com

English :

As part of Climate Month

German :

Im Rahmen des Klimamonats

Italiano :

Nell’ambito del Mese del Clima

Espanol :

En el marco del Mes del Clima

