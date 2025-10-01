Mois du Climat Vis ma Vie de bûcheron Laval

Parking allée de Vivan Laval Mayenne

Début : 2025-10-01 10:00:00

fin : 2025-10-01 12:00:00

2025-10-01

Dans le cadre du mois du Climat

Partez à la rencontre des professionnels de la forêt le temps d’une demi-journée et découvrez toutes les facettes de leurs métiers la gestion, la préservation et l’exploitation de la forêt. Venez découvrir la gestion multifonctionnelle du bois de l’Huisserie, poumon vert de Laval Agglomération.

Inscription avant le 24 septembre (40 places) auprès de Fibois Pays

de la Loire par mail à contact@fibois-paysdelaloire.fr ou par téléphone au 02 40 73 73 30

Animation proposée par ONF et Fibois Pays de la Loire

• Bois de l’Huisserie .

Parking allée de Vivan Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 40 73 73 30 contact@fibois-paysdelaloire.fr

