[Mois du Doc] 13 images de Bertrand Latouche, projection-rencontre Cinéma Even Lesneven

Cinéma Even 18 rue Alsace Lorraine Lesneven Finistère

Début : 2025-11-04 20:15:00

fin : 2025-11-04 22:15:00

Dans le cadre du Mois du Doc 2025 et de sa thématique Regards, la médiathèque organise une projection du film 13 images de Bertrand Latouche.

13 images est l’histoire romanesque d’une amnésie et d’un secret, l’histoire d’un homme en quête d’une mémoire devenue impossible face à une réalité qui n’a de cesse de se dérober sous ses pieds. Mais c’est surtout la tentative obsessionnelle d’un homme devenu cinéaste et dessinateur à ses heures, de se fabriquer, avec l’aide de son équipe, une mémoire de substitution, comme si sa représentation par le cinéma avait le pouvoir de le compléter. Cette tentative un peu folle de se faire un film en lieu et place de la réalité, n’est-elle rien d’autre que le fonctionnement ordinaire de notre mémoire et de notre conscience ? Ne sommes-nous pas tous des êtres de cinéma qui fabriquons sans cesse de la fiction pour nous représenter le réel ?

En questionnant le lien entre mémoire et cinéma, en assistant à la fois à une mémoire en train de se reconstruire, et à un film en train de se faire à toutes ses étapes de création, je souhaite montrer en quoi notre mémoire utilise les ressorts de la fiction pour créer ce je me souviens si constitutif de notre identité.

Projection en présence du réalisateur au cinéma Even, tarif 5.5€ ou 4.5€ .

Cinéma Even 18 rue Alsace Lorraine Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 21 12 47

