Mois du Doc 2025 Salle des Fêtes Courson-les-Carrières

Mois du Doc 2025

Salle des Fêtes Impasse des Lavandières Courson-les-Carrières Yonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 19:00:00

fin : 2025-11-14 20:45:00

Date(s) :

2025-11-14

SALTO MORTALE

Un film de Guillaume Kozakiewiez,France,Suisse, 2014

Public: à partir de 12 ans

Durée 1h34

Vendredi 14 novembre 19h Salle des fêtes impasse des Lavandières information/réservation:

coursonbibliotheque@orange.fr 03 86 41 51 77

Entrée libre

En 2000, Antoine Rigot, funambule virtuose, perd l’usage de ses jambes. Plutôt que de s’éloigner de la scène,cet accident l’incite à devenir à la fois l’objet et le sujet de ses spectacles. Renaît peu à peu le désir de flirter avec l’équilibre. Chute et renaissance d’un funambule, humble et courageux. .

Salle des Fêtes Impasse des Lavandières Courson-les-Carrières 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 41 51 77 coursonbibliotheque@orange.fr

English : Mois du Doc 2025

German : Mois du Doc 2025

Italiano :

Espanol :

L’événement Mois du Doc 2025 Courson-les-Carrières a été mis à jour le 2025-11-04 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !