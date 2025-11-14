Mois du Doc 2025 Salle des Fêtes Courson-les-Carrières
Mois du Doc 2025 Salle des Fêtes Courson-les-Carrières vendredi 14 novembre 2025.
Mois du Doc 2025
Salle des Fêtes Impasse des Lavandières Courson-les-Carrières Yonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-14 19:00:00
fin : 2025-11-14 20:45:00
2025-11-14
SALTO MORTALE
Un film de Guillaume Kozakiewiez,France,Suisse, 2014
Public: à partir de 12 ans
Durée 1h34
Vendredi 14 novembre 19h Salle des fêtes impasse des Lavandières information/réservation:
coursonbibliotheque@orange.fr 03 86 41 51 77
Entrée libre
En 2000, Antoine Rigot, funambule virtuose, perd l’usage de ses jambes. Plutôt que de s’éloigner de la scène,cet accident l’incite à devenir à la fois l’objet et le sujet de ses spectacles. Renaît peu à peu le désir de flirter avec l’équilibre. Chute et renaissance d’un funambule, humble et courageux. .
Salle des Fêtes Impasse des Lavandières Courson-les-Carrières 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 41 51 77 coursonbibliotheque@orange.fr
