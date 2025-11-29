MOIS DU DOC 2025 MARCHER SUR L’EAU Moissac-Vallée-Française

MOIS DU DOC 2025 MARCHER SUR L’EAU

A la Biblio de Clocher, à St-Roman-de-Tousque, assistez à la projection de Marcher sur l’eau d’Aïssa Maïga, suivie d’une grignote conviviale. Attention Jauge limitée, réservations conseillées par téléphone.

Le thème du Mois du Doc 2025 est Métamorphoses Transformations . Le thème Métamorphoses résonne comme une invitation à explorer les multiples formes de transformations qui traversent et façonnent nos vies et nos sociétés. Qu’il s’agisse d’évolutions intimes, de mutations collectives ou de bouleversements historiques et environnementaux, chaque récit nous confronte à l’idée que rien n’est figé. Tout se transforme, se réinvente, parfois même se déconstruit.

Synthèse Au nord du Niger, le village de Tatiste, victime du réchauffement climatique, se bat pour avoir accès à l’eau. Chaque jour, Houlaye, quatorze ans, comme d’autres jeunes, marche des kilomètres pour aller puiser l’eau, essentielle à la vie du village. Cette tâche quotidienne les empêche, entre autres, d’être assidus à l’école. L’absence d’eau pousse également les adultes à quitter leur famille chaque année pour aller chercher au-delà des frontières les ressources nécessaires à leur survie. Pourtant, cette région recouvre dans son sous-sol un lac aquifère de plusieurs milliers de kilomètres carrés. Or, il suffirait d’un forage pour apporter l’eau tant convoitée au centre du village et offrir à tous une vie meilleure.

2021 90 min Les Films du Losange France, Belgique VF .

Bibliothèque de Clocher Moissac-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie +33 6 12 52 62 59

English :

At the Biblio de Clocher, in St-Roman-de-Tousque, attend the screening of Aïssa Maïga’s Marcher sur l’eau , followed by a convivial snack. Please note: Capacity limited, reservations by phone recommended.

German :

Besuchen Sie in der Biblio de Clocher in St-Roman-de-Tousque die Vorführung des Films Marcher sur l’eau von Aïssa Maïga, gefolgt von einem geselligen Knabberspaß. Achtung: Begrenzte Zuschauerzahl, Reservierungen werden per Telefon empfohlen.

Italiano :

Presso la Biblio de Clocher a St-Roman-de-Tousque, proiezione del film Marcher sur l’eau di Aïssa Maïga, seguita da uno spuntino conviviale. Attenzione: la capienza è limitata, si consiglia la prenotazione telefonica.

Espanol :

En la Biblio de Clocher de St-Roman-de-Tousque, disfrute de la proyección de la película de Aïssa Maïga Marcher sur l’eau , seguida de un aperitivo de convivencia. Atención: aforo limitado, se recomienda reservar por teléfono.

