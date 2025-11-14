Mois du doc Anita Conti l’appel du large Musée de la Conserverie Alexis Le Gall Loctudy

Mois du doc Anita Conti l’appel du large

Musée de la Conserverie Alexis Le Gall 8 impasse du Nord Loctudy Finistère

Début : 2025-11-14 18:00:00

Avec Soazig Le Hénanff, guide conférencière de la ville de Lorient et spécialiste de patrimoine maritime ayant

travaillé sur les archives d’Anita Conti. Durée 1h30 (10 min présentation + 50 min projection + 30 minutes d’échanges/questions).

Organisé par le musée de la conserverie Alexis Le Gall .

Musée de la Conserverie Alexis Le Gall 8 impasse du Nord Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 2 98 98 83 99

