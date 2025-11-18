Mois du Doc Ciné-débat Yintah Médiathèque municipale Pontarlier
Mois du Doc Ciné-débat Yintah Médiathèque municipale Pontarlier mardi 18 novembre 2025.
Mois du Doc Ciné-débat Yintah
Médiathèque municipale 69 rue de la république Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-18
fin : 2025-11-18
Date(s) :
2025-11-18
Organisé par la Médiathèque Municipale de Pontarlier.
Dans le cadre du Mois du Doc, venez assister à la projection du documentaire Yintah suivie d’un ciné-débat animé par Durable et Doubs. Public adulte. Gratuit, entrée libre. .
Médiathèque municipale 69 rue de la république Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37 mediatheque@ville-pontarlier.com
English : Mois du Doc Ciné-débat Yintah
German : Mois du Doc Ciné-débat Yintah
Italiano :
Espanol :
L’événement Mois du Doc Ciné-débat Yintah Pontarlier a été mis à jour le 2025-10-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS