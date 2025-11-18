Mois du Doc Ciné-débat Yintah Médiathèque municipale Pontarlier

Mois du Doc Ciné-débat Yintah

Médiathèque municipale 69 rue de la république Pontarlier Doubs

Organisé par la Médiathèque Municipale de Pontarlier.

Dans le cadre du Mois du Doc, venez assister à la projection du documentaire Yintah suivie d’un ciné-débat animé par Durable et Doubs. Public adulte. Gratuit, entrée libre. .

