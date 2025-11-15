Mois du Doc – Colmars-les-Alpes – Les sirènes de Dieppe Colmars-les-Alpes Colmars

Mois du Doc – Colmars-les-Alpes – Les sirènes de Dieppe Samedi 15 novembre, 18h00 Colmars-les-Alpes Alpes-de-Haute-Provence

Entrée libre et gratuite

Début : 2025-11-15T18:00:00 – 2025-11-15T20:30:00

Fin : 2025-11-15T18:00:00 – 2025-11-15T20:30:00

Projection gratuite du film « Les sirènes de Dieppe » de Nicolas Engel et Nicolas Birkenstock à Colmars-les-Alpes dans les Alpes de haute-Provence.

Adresse : Salle polyvalente 04370 Colmars-les-Alpes

Séance suivie d’un échange avec Nicolas Engel, réalisateur

Projection gratuite du film « Les sirènes de Dieppe » de Nicolas Engel et Nicolas Birkenstock à la salle polyvalente de Colmars-les-Alpes 04370