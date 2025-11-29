Mois du Doc – Digne-les-Bains- Apolonia, Apolonia Médiathèque François-Mitterrand PAA Digne-les-Bains Digne-les-Bains

Mois du Doc – Digne-les-Bains- Apolonia, Apolonia Samedi 29 novembre, 15h00 Médiathèque François-Mitterrand PAA Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-29T15:00:00 – 2025-11-29T17:30:00

Fin : 2025-11-29T15:00:00 – 2025-11-29T17:30:00

Projection gratuite du film « Apolonia, Apolonia » de Léa Glob à la Médiathèque Médiathèque François-Mitterrand PAA de Digne-les-Bains dans les Alpes de haute-Provence.

Adresse : 7 Rue Colonel Payan, 04000 Digne-les-Bains

Séance suivie d’un échange avec Guillaume Morel, distributeur du film

