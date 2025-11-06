Mois du Doc Documentaires sur le monde paysan Saint-Affrique

Mois du Doc Documentaires sur le monde paysan Saint-Affrique jeudi 6 novembre 2025.

Mois du Doc Documentaires sur le monde paysan

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-11-06

fin : 2025-11-06

Date(s) :

2025-11-06

Le Mois du doc auquel participe la Médiathèque Ludothèque du Saint-Affricain en partenariat avec la Médiathèque Départementale de l’Aveyron a pour thème cette année Terre nourricière .

Projection de 2 films : Je ne veux pas être paysan de Tanguy le Cras et Une famille de paysans : Dangers en pays chartrain de Jacques Krier et Jean-Claude Bergeret. Ces 2 documentaires abordent la thématique de la transmission.

Une famille de paysans Dangers en pays chartrain de J. Krier & J-C Bergeret | 1958 | 16’| à partir de 12 ans

À Dangers, la famille Morizeau, qui s’étale sur trois générations, a créé une association avec d’autres paysans. Les témoignages et les images récoltés dans le village décrivent le fonctionnement

singulier de cette coopérative. Les participants reviennent sur l’histoire de sa création.

Je ne veux pas être paysan de T. Le Cras | 2018 | 52’ | à partir de 12 ans.

Je ne veux pas être paysan est une affirmation sans appel, celle de mes 20 ans. Violence de la négative, colère initiale, début d’un chemin qui m’amène au long du film à interroger mon rapport

à mon père paysan. Une reconquête d’amour, de lien filial, d’estime pour ce milieu, ce travail.

Ces projections bénéficieront de la présence de Tanguy le Cras le réalisateur du premier film et de Federico Rossin historien du cinéma.

L’entrée est libre et gratuite. .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

English :

The theme of this year?s Mois du doc, in which the Médiathèque Ludothèque du Saint-Affricain is taking part in partnership with the Médiathèque Départementale de l?Aveyron, is Terre nourricière .

German :

Der Mois du doc, an dem die Médiathèque Ludothèque du Saint-Affricain in Partnerschaft mit der Médiathèque Départementale de l’Aveyron teilnimmt, hat dieses Jahr das Thema Terre nourricière (Mutter Erde).

Italiano :

Il tema del Mois du doc di quest’anno, al quale la Médiathèque Ludothèque du Saint-Affricain partecipa in collaborazione con la Médiathèque Départementale de l’Aveyron, è Terre nourricière .

Espanol :

El tema del Mois du doc de este año, en el que participa la Médiathèque Ludothèque du Saint-Affricain en colaboración con la Médiathèque Départementale de l’Aveyron, es Terre nourricière .

L’événement Mois du Doc Documentaires sur le monde paysan Saint-Affrique a été mis à jour le 2025-10-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)