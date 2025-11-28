Mois du Doc – Gréoux-les-Bains – Riverboom Eco Ciné Gréoux-les-Bains Gréoux-les-Bains

Mois du Doc – Gréoux-les-Bains – Riverboom Vendredi 28 novembre, 17h00 Eco Ciné Gréoux-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-28T17:00:00 – 2025-11-28T19:30:00

Fin : 2025-11-28T17:00:00 – 2025-11-28T19:30:00

Projection gratuite du film « Riverboom » de Claude Baechtold à l’Ecociné de Gréoux-les-Bains dans les Alpes de haute-Provence.

Adresse : 8 Av. Pierre Brossolette, 04800 Gréoux-les-Bains

Séance suivie d’un échange avec Coline CHARBONNIER, journaliste

