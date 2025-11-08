Mois du Doc – Jausiers – Riverboom Jausiers Jausiers

Mois du Doc – Jausiers – Riverboom Samedi 8 novembre, 17h00 Jausiers Alpes-de-Haute-Provence

Entrée libre et gratuite

Début : 2025-11-08T17:00:00 – 2025-11-08T19:30:00

Fin : 2025-11-08T17:00:00 – 2025-11-08T19:30:00

Projection gratuite du film « Riverboom » de Claude Baechtold à la salle de la Mairie de Jausiers dans les Alpes de haute-Provence.

Adresse : 14 avenue des mexicains, 04850 Jausiers

Séance suivie d’un échange avec Coline CHARBONNIER, journaliste

