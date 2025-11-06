Mois du doc Je reviens dans 5 minutes Kerguerwen Trédrez-Locquémeau

Mois du doc Je reviens dans 5 minutes

Kerguerwen Café Théodore Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06 20:30:00

fin : 2025-11-06

Date(s) :

2025-11-06

Musicien punk underground, poète improvisateur, Fantazio dit qu’il a déjà tué plusieurs fois son père. Mais cette fois-ci qu’il sent qu’il va partir pour de bon.

Il dit Mon angoisse de sa mort est aussi sourde que la joie dans ce monde. Comme elle est loin la préhistoire du temps où chaque jour il ne me comprenait pas. Sa vie c’était aussi la deuxième guerre, mais il n’en parlait pas, seule sa mère l’évoquait pour dire qu’il était viril parce qu’il avait su tuer un officier allemand. J’aimerais lui faire sortir de son crâne tout ce qu’il sait, enregistrer la fumée de tout ce qu’il pense l’entendre rire très doucement, petit souffle, de choses très subtiles qu’il ne pourrait pas dire lui-même .

Fantazio propose à son père un voyage pour aller voir un vieil ami avec qui il était entré en résistance pendant le régime de Vichy. Son père refuse. Autour de ce voyage raté s’en trament d’autres, au travers un temps compté, parfois fait d’éternité.

Fantazio est musicien, auteur et performeur. Voilà des années que son parcours de création nomade, multiple, voyageur passe par des lieux qui accueillent des personnes autistes. Des lieux où il fait de la musique, parfois ponctuellement, ou au contraire dans un compagnonnage qui peut durer vingt ans.

Comme en témoigne le disque Cosmic Brain enregistré récemment avec les Turbulents, le groupe de comédiens, musiciens et chanteurs de l’ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) Turbulences à Paris. .

Kerguerwen Café Théodore Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Mois du doc Je reviens dans 5 minutes Trédrez-Locquémeau a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose