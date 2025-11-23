Mois du doc Le Fils Maison pour Tous Viellenave-d’Arthez

Mois du doc Le Fils

Dans le cadre du mois du doc.

Projection du film documentaire qui parle du long combat vers l’adoption. En présence du réalisateur Jérôme Clément-Wiltz.

Un moment d’échange aura lieu après la projection. .

Maison pour Tous 1 place de la Mairie Viellenave-d’Arthez 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine bibli.viellenave.art@free.fr

