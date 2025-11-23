Mois du doc Le Fils Maison pour Tous Viellenave-d’Arthez
Mois du doc Le Fils Maison pour Tous Viellenave-d’Arthez dimanche 23 novembre 2025.
Mois du doc Le Fils
Maison pour Tous 1 place de la Mairie Viellenave-d’Arthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-23
Dans le cadre du mois du doc.
Projection du film documentaire qui parle du long combat vers l’adoption. En présence du réalisateur Jérôme Clément-Wiltz.
Un moment d’échange aura lieu après la projection. .
Maison pour Tous 1 place de la Mairie Viellenave-d’Arthez 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine bibli.viellenave.art@free.fr
English : Mois du doc Le Fils
German : Mois du doc Le Fils
Italiano :
Espanol : Mois du doc Le Fils
L’événement Mois du doc Le Fils Viellenave-d’Arthez a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Coeur de Béarn