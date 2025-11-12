[Mois du Doc] Le village qui voulaite replanter des arbres de Brigitte Chevet Médiathèque Jules Verne Plouider

[Mois du Doc] Le village qui voulaite replanter des arbres de Brigitte Chevet

Médiathèque Jules Verne 7 rue de la Vallée Plouider Finistère

Tarif : – –

Début : 2025-11-12 20:00:00

fin : 2025-11-12 22:00:00

2025-11-12

Ce documentaire suit Léa dont le métier consiste à replanter des haies sur les terres agricoles de Martigné-Ferchaud en Sud Bretagne, parfois exactement là où on les avait arrachées il y a 50 ans.

Entre les années 60 et 80, le remembrement agricole, décidé pour favoriser l’agriculture moderne, intensive et mécanisée, a radicalement transformé la campagne française trois arbres sur quatre abattus, le cycle de l’eau et des sols chamboulés, la biodiversité mise en danger.

À travers le travail de Léa et la vie de ce village du bocage breton, il s’agira de raconter ce remembrement et ses effets à la lumière de l’urgence actuelle à replanter.

Réalisatrice Brigitte Chevet

Durée 52 min .

+33 7 80 47 57 55

