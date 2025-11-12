[Mois du Doc] Le village qui voulaite replanter des arbres de Brigitte Chevet Médiathèque Jules Verne Plouider
Médiathèque Jules Verne 7 rue de la Vallée Plouider Finistère
Tarif : – –
Début : 2025-11-12 20:00:00
fin : 2025-11-12 22:00:00
2025-11-12
Ce documentaire suit Léa dont le métier consiste à replanter des haies sur les terres agricoles de Martigné-Ferchaud en Sud Bretagne, parfois exactement là où on les avait arrachées il y a 50 ans.
Entre les années 60 et 80, le remembrement agricole, décidé pour favoriser l’agriculture moderne, intensive et mécanisée, a radicalement transformé la campagne française trois arbres sur quatre abattus, le cycle de l’eau et des sols chamboulés, la biodiversité mise en danger.
À travers le travail de Léa et la vie de ce village du bocage breton, il s’agira de raconter ce remembrement et ses effets à la lumière de l’urgence actuelle à replanter.
Réalisatrice Brigitte Chevet
Durée 52 min .
Médiathèque Jules Verne 7 rue de la Vallée Plouider 29260 Finistère Bretagne +33 7 80 47 57 55
