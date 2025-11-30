MOIS DU DOC L’ÉNERGIE POSITIVE DES DIEUX Ventalon en Cévennes

MOIS DU DOC L’ÉNERGIE POSITIVE DES DIEUX

Médiathèque de Lézinier Ventalon en Cévennes Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Le Conseil Départemental de la Lozère et sa médiathèque départementale présentent dans le cadre du mois du doc Métamorphoses.

Projection du documentaire L’énergie positive des dieux de Laetitia Moller (tous publics) à 16h. Séance suivie d’un goûter et du verre de l’amitié.

Le Conseil Départemental de la Lozère et sa médiathèque départementale présentent dans le cadre du mois du doc Métamorphoses.

Projection du documentaire L’énergie positive des dieux de Laetitia Moller (tous publics) à 16h. Séance suivie d’un goûter et du verre de l’amitié.

Synopsis

Sous les lumières artificielles d’une scène, le groupe Astéréotypie se produit, en tournée avec son album L’énergie positive des dieux. Leur musique est une déferlante de rock électrique. Leurs textes assènent une poésie sauvage. Accompagnés de quatre musiciens, Stanislas, Yohann, Aurélien et Kevin sont les chanteurs du groupe. Issus d’un institut médico-éducatif accueillant de jeunes autistes, ils dévoilent sur scène leurs univers détonants, encouragés par Christophe, un éducateur plus passionné d’art brut que de techniques éducatives. Ils ont une vingtaine d’années, une présence scénique et un style singulier. Ils soufflent le vent et hurlent la colère. .

Médiathèque de Lézinier Ventalon en Cévennes 48240 Lozère Occitanie +33 4 66 49 16 04

English :

The Conseil Départemental de la Lozère and its médiathèque départementale present Métamorphoses as part of the Month of the Doc.

Screening of the documentary L’énergie positive des dieux by Laetitia Moller (all audiences) at 4pm. Followed by a snack and a friendly drink.

German :

Der Conseil Départemental de la Lozère und seine Mediathek im Département präsentieren im Rahmen des Monats des Dokuments: Metamorphosen.

Vorführung des Dokumentarfilms L’énergie positive des dieux von Laetitia Moller (für alle Altersgruppen) um 16 Uhr. Im Anschluss an die Vorstellung gibt es einen Imbiss und ein Glas der Freundschaft.

Italiano :

Il Conseil Départemental de la Lozère e la sua mediateca dipartimentale presentano Métamorphoses nell’ambito del Mese del Cinema Documentario.

Proiezione del documentario L’énergie positive des dieux di Laetitia Moller (per tutti gli spettatori) alle ore 16.00. Seguirà uno spuntino e un aperitivo conviviale.

Espanol :

El Conseil Départemental de la Lozère y su médiathèque départementale presentan Métamorphoses en el marco del Mes del Cine Documental.

Proyección del documental L’énergie positive des dieux de Laetitia Moller (todos los públicos) a las 16.00 h. A continuación, aperitivo y copa de camaradería.

L’événement MOIS DU DOC L’ÉNERGIE POSITIVE DES DIEUX Ventalon en Cévennes a été mis à jour le 2025-11-19 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère