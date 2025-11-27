Mois du Doc – Les Mées – Tehachapi Salle Maurice Kraft – Les Mées Les Mées

Mois du Doc – Les Mées – Tehachapi Jeudi 27 novembre, 18h30 Salle Maurice Kraft – Les Mées Alpes-de-Haute-Provence

Entrée libre et gratuite

Projection gratuite du film « Tehachipi » de JR à la salle Maurice Kraft des Mées dans les Alpes de haute-Provence.

Adresse : 25 Bd de la République, 04190 Les Mées

Séance suivie d’un échange avec Patricia BOUCHET, Auteure, Intervenante en milieu carcéral

