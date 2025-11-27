MOIS DU DOC LES MÈRES VEILLEUSES Pont de Montvert Sud Mont Lozère

MOIS DU DOC LES MÈRES VEILLEUSES

Le Conseil Départemental de la Lozère et sa médiathèque départementale présentent dans le cadre du mois du doc Métamorphoses.

Projection du documentaire Les mères veilleuses de Vanessa Gauthier (tous publics) à 20h. Séance suivie du verre de l’amitié.

Synopsis

La maternité bouleverse nos certitudes et nos attentes, ébranle le quotidien et nous révèle. C’est d’autant plus vrai lorsque la maladie vient frapper à notre porte. Comment fait-on face à l’inacceptable ? Comment accompagner son enfant vers l’autonomie, lorsqu’il est atteint d’une maladie chronique qui nécessite des soins vitaux et une attention constante ?

Dans un voyage poétique, nous suivons le cheminement d’Avela et Rébecca pendant 6 années. Leur point commun chacune a un enfant atteint de diabète de type 1. Comédiennes et metteuses en scène de spectacle jeunesse, cette expérience commune devient alors un sujet théâtral, et leur vie, une fiction mise en scène.

Portrait intimiste de femmes libres et engagées, Les Mères Veilleuses offre une réflexion sur la parentalité et porte un regard plein de tendresse sur une relation forcément complexe, celle qui unit une mère à son enfant. .

English :

The Conseil Départemental de la Lozère and its médiathèque départementale present Métamorphoses as part of the Month of the Doc.

Screening of the documentary Les mères veilleuses by Vanessa Gauthier (all audiences) at 8pm. Screening followed by a friendly drink.

German :

Der Conseil Départemental de la Lozère und seine Mediathek im Département präsentieren im Rahmen des Monats des Dokuments: Metamorphosen.

Vorführung des Dokumentarfilms Les mères veilleuses von Vanessa Gauthier (für alle Altersgruppen) um 20 Uhr. Im Anschluss an die Vorführung wird ein Glas Freundschaft serviert.

Italiano :

Il Conseil Départemental de la Lozère e la sua médiathèque départementale presentano Métamorphoses nell’ambito del Mese del Cinema Documentario.

Proiezione del documentario Les mères veilleuses di Vanessa Gauthier (per tutti gli spettatori) alle ore 20.00. Proiezione seguita da un aperitivo conviviale.

Espanol :

El Conseil Départemental de la Lozère y su médiathèque départementale presentan Métamorphoses en el marco del Mes del Cine Documental.

Proyección del documental Les mères veilleuses de Vanessa Gauthier (todos los públicos) a las 20.00 h. Proyección seguida de un aperitivo.

