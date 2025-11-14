Mois du Doc – Lurs – Riverboom Lurs Lurs

Mois du Doc – Lurs – Riverboom Lurs Lurs vendredi 14 novembre 2025.

Mois du Doc – Lurs – Riverboom Vendredi 14 novembre, 18h30 Lurs Alpes-de-Haute-Provence

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-14T18:30:00 – 2025-11-14T21:00:00

Fin : 2025-11-14T18:30:00 – 2025-11-14T21:00:00

Projection gratuite du film « Riverboom » de Claude Baechtold à la salle Luria à Lurs dans les Alpes de haute-Provence.

Adresse : 1 Place de la Mairie, 04700 Lurs

Séance suivi d’une interview enregistrée du réalisateur

Lurs 1 Place de la Mairie, 04700 Lurs Lurs 04700 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« lastProcessedAt »: « 2025-09-13T13:17:03.298Z », « data »: [{« eventDuration »: 150, « bookingContact »: « laetitia.cheisson@le04.fr », « response »: {« passId »: 345005226, « isPending »: false, « addressId »: 290583}, « venueId »: 124526, « description »: « linked desc », « category »: « EVENEMENT_CINE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-09-13T13:17:03.090Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 1757879, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-09-13T13:17:03.166Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 389030421, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 10, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1763141400000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-09-13T13:17:03.298Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/345005226 »}]

Projection gratuite du film « Riverboom » de Claude Baechtold à la salle Luria à Lurs 04700