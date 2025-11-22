Mois du Doc – Manosque – Les sirènes de Dieppe Médiathèque d’Herbès – Manosque Manosque

Mois du Doc – Manosque – Les sirènes de Dieppe Samedi 22 novembre, 17h00 Médiathèque d’Herbès – Manosque Alpes-de-Haute-Provence

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-22T17:00:00 – 2025-11-22T19:30:00

Fin : 2025-11-22T17:00:00 – 2025-11-22T19:30:00

Projection gratuite du film « Les sirènes de Dieppe » de Nicolas Engel et Nicolas Birkenstock à la Médiathèque d’Herbès de Manosque dans les Alpes de haute-Provence.

Adresse : Rue du Mont d’Or, 04100 Manosque

Séance suivie d’un échange avec les réalisateurs

