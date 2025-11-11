Mois du Doc Mascardes Bazoches

Mois du Doc Mascardes

Salle des fêtes Bazoches Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-11 18:30:00

fin : 2025-11-11 20:00:00

Date(s) :

2025-11-11

Projection du documentaire Mascarades réalisé par Claire Second suivi d’un échange avec la productrice du film Thaïs Pizzuti. 59 min, sous-titrés. Dans les Hauts-Plateaux boliviens, les habitants et habitantes du village de Tomave cultivent du quinoa et élèvent des lamas. Ils se déguisent, chantent et rient pour appeler la pluie et lancent pétards et confettis pour la Terre-Mère. Mais des ingénieurs agronomes venus de la ville rôdent autour du village, des technologies agricoles plein les bras, bien décidés à rationaliser les pratiques. C’est le prélude d’une étrange mascarade. .

Salle des fêtes Bazoches 58190 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté bibliotheques@ccmorvan.fr

