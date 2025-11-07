Mois du doc Métamorphoses Salle d’Armor Saint-Cast-le-Guildo
Mois du doc Métamorphoses
Salle d’Armor Boulevard de la Mer Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor
Début : 2025-11-07
fin : 2025-11-09
2025-11-07
L’association Cast’ing propose 3 films
Vendredi 7 à 20h « Le village qui voulait replanter des arbres » de Claire Chevet
Samedi 8 à 20h « Les sirènes de Dieppe » de Nicolas Birkenstock et Nicolas Engel
Dimanche 9 de 14h à 17h Atelier découverte céramique avec Jennifer Ramsay
et à 20h, projection de « Horizons terres » de Delphine Champy .
Salle d’Armor Boulevard de la Mer Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 78 43 50 38
