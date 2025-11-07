Mois du doc Métamorphoses Salle d’Armor Saint-Cast-le-Guildo

Salle d’Armor Boulevard de la Mer Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-09

2025-11-07

L’association Cast’ing propose 3 films

Vendredi 7 à 20h « Le village qui voulait replanter des arbres » de Claire Chevet

Samedi 8 à 20h « Les sirènes de Dieppe » de Nicolas Birkenstock et Nicolas Engel

Dimanche 9 de 14h à 17h Atelier découverte céramique avec Jennifer Ramsay

et à 20h, projection de « Horizons terres » de Delphine Champy .

Salle d’Armor Boulevard de la Mer Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 78 43 50 38

