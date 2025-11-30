Mois du doc Salle des mariages Ploërdut

Mois du doc

Salle des mariages 4 Place de la République Ploërdut Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 15:00:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Projection du film Le retour du projectionniste de Orkhan Aghazadeh. Tous publics, film abordable, positif et émouvant. La projection sera suivie d’un échange en toute convivialité avec Shiva Fouladi, journaliste et critique pour le Mag Cinéma. .

L’événement Mois du doc Ploërdut a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan