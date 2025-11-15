Mois du doc – Projection « 504 » Samedi 15 novembre, 14h30 Auditorium de l’Odyssée Eure-et-Loir

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-15T14:30:00+01:00 – 2025-11-15T15:30:00+01:00

Fin : 2025-11-15T14:30:00+01:00 – 2025-11-15T15:30:00+01:00

Des projections de films documentaires vous attendent tout au long du mois de novembre à la Médiathèque de l’Odyssée, à l’occasion du Mois du doc – événement national organisé par Images en bibliothèques. De quoi découvrir des films, échanger des idées, poser son regard sur le monde.

Pour cette deuxième projection, les bibliothécaires vous proposent le documentaire 504 réalisé par Mohamed El Khatib et sorti en 2024 (50 minutes ; production française).

Ce film dresse la chronique d’une transhumance estivale de part et d’autre de la Méditerranée, des années 1970 aux années 1990. Le souvenir de ces épopées jalonne avec une nostalgie douce-amère l’histoire des Maghrébins de France, où les récits de voyage mêlent patrimoine automobile industriel et souvenirs intimes.

À la rencontre des Maghrébins de Marseille et plus largement de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 504 donne à voir les corps et à entendre les voix incarner ces voyages. Il réunit les témoignages d’une génération bientôt disparue pour tisser le récit de ce nomadisme pendulaire estival, et contribuer ainsi l’histoire et à la mémoire de la Méditerranée.

ℹ️ Dès 12 ans – Entrée libre

Les événements de la Médiathèque de l’Odyssée

Ouverte du mardi au samedi, la médiathèque de l’Agglo du Pays de Dreux propose de nombreuses animations tout au long de l’année : un club manga, des ateliers tricot, des lectures à voix haute, des clubs de lecture ou d’écoute musicale, des soirées jeux de société, des ateliers d’écriture, de français ou de médiation numérique… et bien d’autres rendez-vous, comme des conférences de spécialistes ou des petits spectacles !

Plusieurs temps forts rythment sa saison :

La Nuit de l’angoisse en octobre, un marathon de films d’horreur pour Halloween.

Le Mois du film documentaire en novembre, avec des projections de films.

La Nuit de la lecture en janvier, un événement national célébrant le plaisir de lire et les pratiques culturelles.

La semaine de la presse en mars, pour s’éduquer aux médias et à l’information.

La soirée karaoké en mars, pour s’égosiller sur ses chansons préférées.

La soirée jeux en mai, un moment convivial autour de jeux de cartes, de plateau, jeux vidéo…

Partir en livre pendant l’été, le festival national du livre pour la jeunesse.

Auditorium de l’Odyssée 1 place Mésirard 28100 Dreux Dreux 28100 Centre-Ville Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 82 68 20 [{« type »: « phone », « value »: « 02 37 82 68 20 »}] [{« link »: « https://www.dreux-agglomeration.fr/ »}] Auditorium de l’Odyssée, conservatoire et médiathèque de l’Agglo du Pays de Dreux

Projection du documentaire « 504 » projection documentaire

Conception : Agglo du Pays de Dreux (L. Guyen) / Graphisme : Hartland Villa & Aude Perrier d’après image : © Last Things – Deborah Stratman