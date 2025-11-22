Mois du doc – Projection et lectures « Sois belle et tais-toi ! » Samedi 22 novembre, 14h30 Auditorium de l’Odyssée Eure-et-Loir

Entrée libre et gratuite

Des projections de films documentaires vous attendent tout au long du mois de novembre à la Médiathèque de l’Odyssée, à l’occasion du Mois du doc – événement national organisé par Images en bibliothèques. De quoi découvrir des films, échanger des idées, poser son regard sur le monde.

Pour cette troisième projection, les bibliothécaires et la troupe Rotrou & Cie vous propose le documentaire Sois belle et tais-toi ! réalisé par Delphine Seyrig et sorti en 1981 (1h52 ; production française).

De 1976 à 1977, Delphine Seyrig, Carole Roussopoulos et Ioana Wieder, écrivent, produisent, tournent, réalisent et montent ce documentaire, où l’on voit et écoute 23 actrices témoigner de leur métier : image figée, rôles stéréotypés, domination du metteur en scène…

Dans un subtil croisement entre projection et lectures, les textes des comédiennes du film seront repris par 13 femmes de Rotrou & Cie sur la scène de l’auditorium. À NE PAS MANQUER !

ℹ️ Dès 12 ans – Sur inscription (02 37 82 68 20 / sur place)

Les événements de la Médiathèque de l’Odyssée

Ouverte du mardi au samedi, la médiathèque de l’Agglo du Pays de Dreux propose de nombreuses animations tout au long de l’année : un club manga, des ateliers tricot, des lectures à voix haute, des clubs de lecture ou d’écoute musicale, des soirées jeux de société, des ateliers d’écriture, de français ou de médiation numérique… et bien d’autres rendez-vous, comme des conférences de spécialistes ou des petits spectacles !

Plusieurs temps forts rythment sa saison :

La Nuit de l’angoisse en octobre, un marathon de films d’horreur pour Halloween.

Le Mois du film documentaire en novembre, avec des projections de films.

La Nuit de la lecture en janvier, un événement national célébrant le plaisir de lire et les pratiques culturelles.

La semaine de la presse en mars, pour s’éduquer aux médias et à l’information.

La soirée karaoké en mars, pour s’égosiller sur ses chansons préférées.

La soirée jeux en mai, un moment convivial autour de jeux de cartes, de plateau, jeux vidéo…

Partir en livre pendant l’été, le festival national du livre pour la jeunesse.

Auditorium de l’Odyssée 1 place Mésirard 28100 Dreux Dreux 28100 Centre-Ville Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 82 68 20 [{« type »: « phone », « value »: « 02 37 82 68 20 »}] [{« link »: « https://www.dreux-agglomeration.fr/ »}] Auditorium de l’Odyssée, conservatoire et médiathèque de l’Agglo du Pays de Dreux

Projection et lectures autour du film « Sois belle et tais-toi ! » projection documentaire

