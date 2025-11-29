MOIS DU DOC PROJECTION LE LYNX Saint-Germain-de-Calberte

MOIS DU DOC PROJECTION LE LYNX

Le Conseil Départemental de la Lozère et sa médiathèque départementale présentent dans le cadre du mois du doc Métamorphoses.

Projection du documentaire Le Lynx de Laurent Geslin (tous publics) à 15h30. Séance suivie d’un goûter et du verre de l’amitié.

Salle polyvalente Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie +33 4 66 45 90 06

English :

The Conseil Départemental de la Lozère and its médiathèque départementale present Métamorphoses as part of the Month of the Doc.

Screening of Laurent Geslin’s documentary Le Lynx (all audiences) at 3:30pm. Followed by a snack and a friendly drink.

German :

Der Conseil Départemental de la Lozère und seine Mediathek im Département präsentieren im Rahmen des Monats des Dokuments: Metamorphosen.

Vorführung des Dokumentarfilms Le Lynx von Laurent Geslin (für alle Altersgruppen) um 15.30 Uhr. Im Anschluss an die Vorstellung gibt es einen Imbiss und ein Glas Freundschaft.

Italiano :

Il Conseil Départemental de la Lozère e la sua médiathèque départementale presentano Métamorphoses nell’ambito del Mese del Cinema Documentario.

Proiezione del documentario Le Lynx di Laurent Geslin (per tutti gli spettatori) alle 15.30. Seguirà uno spuntino e un aperitivo conviviale.

Espanol :

El Conseil Départemental de la Lozère y su médiathèque départementale presentan Métamorphoses en el marco del Mes del Cine Documental.

Proyección del documental Le Lynx de Laurent Geslin (todos los públicos) a las 15.30 h. A continuación, aperitivo y copa de camaradería.

