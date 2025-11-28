Mois du doc – Projection « They Shot the Piano Player » Vendredi 28 novembre, 20h30 Auditorium de l’Odyssée Eure-et-Loir

Entrée libre et gratuite

Des projections de films documentaires vous attendent tout au long du mois de novembre à la Médiathèque de l’Odyssée, à l’occasion du Mois du doc – événement national organisé par Images en bibliothèques. De quoi découvrir des films, échanger des idées, poser son regard sur le monde.

Pour cette dernière projection, les bibliothécaires vous proposent le documentaire et film d’animation They Shot The Piano Player réalisé par Fernando Trueba et Javier Mariscal, sorti en 2024 (1h43 ; production espagnole, française, néerlandaise et portugaise).

Un journaliste de musique new-yorkais mène l’enquête sur la disparition, à la veille du coup d’État en Argentine, de Francisco Tenório Jr, pianiste brésilien virtuose. Tout en célébrant le jazz et la Bossa Nova, le film capture une période éphémère de liberté créatrice, à un tournant de l’histoire de l’Amérique Latine dans les années 60 et 70, juste avant que le continent ne tombe sous le joug des régimes totalitaires.

ℹ️ Dès 12 ans – Entrée libre

Les événements de la Médiathèque de l’Odyssée

Ouverte du mardi au samedi, la médiathèque de l’Agglo du Pays de Dreux propose de nombreuses animations tout au long de l’année : un club manga, des ateliers tricot, des lectures à voix haute, des clubs de lecture ou d’écoute musicale, des soirées jeux de société, des ateliers d’écriture, de français ou de médiation numérique… et bien d’autres rendez-vous, comme des conférences de spécialistes ou des petits spectacles !

Plusieurs temps forts rythment sa saison :

La Nuit de l’angoisse en octobre, un marathon de films d’horreur pour Halloween.

Le Mois du film documentaire en novembre, avec des projections de films.

La Nuit de la lecture en janvier, un événement national célébrant le plaisir de lire et les pratiques culturelles.

La semaine de la presse en mars, pour s’éduquer aux médias et à l’information.

La soirée karaoké en mars, pour s’égosiller sur ses chansons préférées.

La soirée jeux en mai, un moment convivial autour de jeux de cartes, de plateau, jeux vidéo…

Partir en livre pendant l’été, le festival national du livre pour la jeunesse.

Auditorium de l'Odyssée 1 place Mésirard 28100 Dreux

Projection du documentaire d’animation « They Shot the Piano Player » projection documentaire

