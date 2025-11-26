Mois du doc: Rebel don’t know age Place de la libération La Réole

Mois du doc: Rebel don’t know age

REBEL DON’T KNOW AGE: Naçiye Van der Straeten est une femme belge atteinte de la maladie de Parkinson. À 76 ans, elle se rend trois fois par semaine dans un club de boxe d’Antalya, au sud de la Turquie, persuadée des bienfaits du sport intense pour affronter une vie qui lui échappe. Sur le ring, coachée par la championne nationale Oznur Caner, son corps abîmé se redresse et se met à danser. Après la projection, échange avec le réalisateur Gabriel Courty-Villanua. .

