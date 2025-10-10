Mois du Doc Rencontre Dédicace Saint-Affrique

Plongez au cœur de l’histoire du Larzac avec Pierre-Marie Terral et Sébastien Verdier une rencontre-dédicace exceptionnelle autour de leur BD-documentaire à la MISA !

Le Mois du doc auquel participe la Médiathèque Ludothèque du Saint-Affricain en partenariat avec la Médiathèque Départementale de l’Aveyron a pour thème cette année Terre nourricière .

Une rencontre dédicace avec les auteurs de la BD Larzac est organisée à la médiathèque.

Pierre-Marie Terral l’historien et Sébastien Verdier le dessinateur se sont associés pour nous raconter en dessin cette décennie de lutte.

Le texte est documenté, le croquis est précis et cet ouvrage est véritablement un documentaire historique fidèle au mouvement de désobéissance civile non violente contre l’extension du camp militaire.

Entrée gratuite sur réservation .

Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 49 31 75 mediatheque@cc-saintaffricain.fr

English :

Dive into the history of Larzac with Pierre-Marie Terral and Sébastien Verdier: an exceptional book-signing at MISA for their documentary comic book!

German :

Tauchen Sie mit Pierre-Marie Terral und Sébastien Verdier in die Geschichte des Larzac ein: ein außergewöhnliches Signiertreffen zu ihrer Comic-Dokumentation in der MISA!

Italiano :

Approfondite la storia del Larzac con Pierre-Marie Terral e Sébastien Verdier: un eccezionale book-signing e un incontro al MISA per parlare del loro documentario a fumetti!

Espanol :

Profundice en la historia del Larzac con Pierre-Marie Terral y Sébastien Verdier: ¡una firma de libros excepcional y un encuentro en el MISA para hablar de su cómic documental!

