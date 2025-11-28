Mois du Doc – Sisteron – Apolonia, Apolonia Sisteron Sisteron

Mois du Doc – Sisteron – Apolonia, Apolonia Vendredi 28 novembre, 18h30 Sisteron Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-28T18:30:00 – 2025-11-28T21:00:00

Fin : 2025-11-28T18:30:00 – 2025-11-28T21:00:00

Projection gratuite du film « Apolonia, Apolonia » de Léa Glob à la Médiathèque de Sisteron dans les Alpes de haute-Provence.

Adresse : 6 Av. Paul Arène, 04200 Sisteron

Séance suivie d’un échange avec Guillaume Morel, distributeur du film

