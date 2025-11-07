Mois du Doc – Villeneuve – Tehachapi Villeneuve Villeneuve

Mois du Doc – Villeneuve – Tehachapi Vendredi 7 novembre, 18h00 Villeneuve Alpes-de-Haute-Provence

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-07T18:00:00 – 2025-11-07T20:30:00

Fin : 2025-11-07T18:00:00 – 2025-11-07T20:30:00

Projection gratuite du film « Tehachipi » de JR à la salle polyvalente de Villeneuve dans les Alpes de haute-Provence.

Adresse : Pl. de l’Hôtel de l’hotel de ville, 04180 Villeneuve

Séance suivie d’un échange avec Patricia BOUCHET, Auteure, Intervenante en milieu carcéral et Marina POLLAS, ARL paca

Projection gratuite du film « Tehachapi » de JR à la salle polyvalente de Villeneuve 04180