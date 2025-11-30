Mois du documentaire avec Daoulagad Breizh Le village qui voulait replanter des arbres Salle Ker Anna Île-de-Batz

Mois du documentaire avec Daoulagad Breizh Le village qui voulait replanter des arbres

Salle Ker Anna Rue Neuve Île-de-Batz Finistère

Début : 2025-11-30 15:30:00

De Brigitte Chevet 2024 Léa Le Gentilhomme exerce un nouveau métier, celui de technicienne bocage elle replante des haies sur le territoire de la Roche aux fées, en Sud Bretagne. Des haies massivement arrachées il y a 50 ans, lors du remembrement. Décidé pour favoriser l’agriculture moderne, intensive et mécanisée, il a radicalement transformé la campagne française trois arbres sur quatre abattus, le cycle de l’eau, des sols et de la biodiversité bouleversés. À travers le travail de Léa et du village de Martigné-Ferchaud, ce film raconte la nécessité actuelle à replanter, et ses difficultés. La

profession agricole est-elle prête à retrouver ses haies ?

La séance sera suivie d’un échange avec la réalisatrice .

Salle Ker Anna Rue Neuve Île-de-Batz 29253 Finistère Bretagne +33 6 81 52 22 43

