Mois du documentaire Sur mes deux Jambes ESPARROS Esparros

Mois du documentaire Sur mes deux Jambes

ESPARROS A la salle des fêtes Esparros Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 18:00:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Diffusion du documentaire d’Olivier Lambert Sur mes deux jambes .

Débat avec le réalisateur, des associations de randonnée en montagne accueillant des personnes handicapées…

Synopsis depuis son amputation, Jérôme porte un rêve fou créer une prothèse de sport accessible (en coût et en usage) pour permettre à tous les amputés de membres inférieurs de se remettre facilement à l’activité physique. Jusqu’au jour où des élèves ingénieurs à Albi s’emparent de son idée et imaginent un prototype.

Repas partagé

.

ESPARROS A la salle des fêtes Esparros 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie bibliotheque.esparros@orange.fr

English :

Screening of Olivier Lambert’s documentary Sur mes deux jambes .

Debate with the director, mountain hiking associations for disabled people…

Synopsis: ever since his amputation, Jérôme has had a crazy dream: to create a sports prosthesis that would be affordable (both in cost and in use), enabling all lower-limb amputees to return easily to physical activity. Until the day a group of engineering students in Albi got hold of his idea and came up with a prototype.

Shared meal

German :

Ausstrahlung des Dokumentarfilms von Olivier Lambert Sur mes deux jambes (Auf meinen zwei Beinen).

Diskussion mit dem Regisseur, Bergwandervereinen, die Menschen mit Behinderungen aufnehmen…

Synopsis: Seit seiner Amputation hat Jérôme einen verrückten Traum: Er möchte eine Sportprothese entwickeln, die erschwinglich ist (in Bezug auf Kosten und Nutzung), um allen Amputierten der unteren Gliedmaßen einen leichten Wiedereinstieg in die körperliche Aktivität zu ermöglichen. Bis zu dem Tag, an dem Ingenieurstudenten in Albi seine Idee aufgreifen und sich einen Prototypen ausdenken.

Gemeinsame Mahlzeit

Italiano :

Proiezione del documentario Sur mes deux jambes di Olivier Lambert.

Dibattito con il regista, associazioni di escursionismo in montagna per disabili…

Sinossi: Da quando è stato amputato, Jérôme ha avuto un sogno folle: creare una protesi sportiva che fosse accessibile (in termini di costo e di utilizzo) e che permettesse a tutti gli amputati degli arti inferiori di tornare all’attività fisica con facilità. Fino al giorno in cui un gruppo di studenti di ingegneria di Albi si è impossessato della sua idea e ha realizzato un prototipo.

Pasto condiviso

Espanol :

Proyección del documental de Olivier Lambert Sur mes deux jambes .

Debate con el director, asociaciones de senderismo de montaña para discapacitados…

Sinopsis: Desde su amputación, Jérôme tenía un sueño loco: crear una prótesis deportiva que fuera asequible (en términos de coste y de uso) y permitiera a todos los amputados de miembros inferiores volver a la actividad física con facilidad. Hasta el día en que un grupo de estudiantes de ingeniería de Albi se hizo con su idea e ideó un prototipo.

Comida compartida

L’événement Mois du documentaire Sur mes deux Jambes Esparros a été mis à jour le 2025-11-07 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65