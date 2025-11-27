Mois du Film Doc 2025 Médiathèque de l’Orangerie Vichy
Mois du Film Doc 2025 Médiathèque de l’Orangerie Vichy jeudi 27 novembre 2025.
Mois du Film Doc 2025
Médiathèque de l’Orangerie 1 avenue des Célestins Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-27 18:00:00
fin : 2025-11-27 21:30:00
Date(s) :
2025-11-27
Mois du Film documentaire à la BU de l’Orangerie
en partenariat avec l’ES Vichy Projection dans l’amphi du pôle universitaire
.
Médiathèque de l’Orangerie 1 avenue des Célestins Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 43 50 mediatheque-orangerie@vichy-communaute.fr
English :
Documentary Film Month at BU de l?Orangerie
in partnership with ES Vichy Screening in the university auditorium
German :
Monat des Dokumentarfilms in der BU de l’Orangerie
in Partnerschaft mit der ES Vichy Vorführung im Amphitheater des Universitätszentrums
Italiano :
Mese del cinema documentario alla BU de l’Orangerie
in collaborazione con ES Vichy Proiezione nell’anfiteatro del centro universitario
Espanol :
Mes del documental en la BU de l’Orangerie
en colaboración con ES Vichy Proyección en el anfiteatro del centro universitario
L’événement Mois du Film Doc 2025 Vichy a été mis à jour le 2025-11-07 par Vichy Destinations