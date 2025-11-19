Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Mois du film doc Les saisons Salle polyvalente Châtel-Censoir mercredi 19 novembre 2025.

Salle polyvalente 11 Rue des Sports Châtel-Censoir Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-11-19 15:00:00
fin : 2025-11-19 17:00:00

2025-11-19

Projection du film Les saisons de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud. Entrée libre.   .

Salle polyvalente 11 Rue des Sports Châtel-Censoir 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   secretariat@chatel-censoir.fr

