Mois du film doc Les saisons Salle polyvalente Châtel-Censoir

Mois du film doc Les saisons
Salle polyvalente 11 Rue des Sports Châtel-Censoir Yonne
Gratuit
Début : 2025-11-19 15:00:00
fin : 2025-11-19 17:00:00
2025-11-19
Projection du film Les saisons de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud. Entrée libre. .
Salle polyvalente 11 Rue des Sports Châtel-Censoir 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté secretariat@chatel-censoir.fr
