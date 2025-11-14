Mois du film documentaire 2025 – Projection et rencontre : Lisière, un film d’Éva Tourrent Bibliothèque Claude Lévi-Strauss Paris

Mois du film documentaire 2025 – Projection et rencontre : Lisière, un film d’Éva Tourrent Bibliothèque Claude Lévi-Strauss Paris vendredi 14 novembre 2025.

Éva Tourrent livre un récit intime au cœur d’une communauté féministe vivant en retrait du monde, sans hommes, dans une clairière isolée du sud de la France. Héritière des Women’s Lands, terres lesbiennes nées dans les années 1970, ses membres se confrontent aux nouveaux combats féministes des jeunes générations. Le film capte la beauté fragile de cette utopie concrète, entre transmission, résistance et quête de liberté. Ce film a été sélectionné en 2024 dans le cadre du Festival International Jean Rouch – Voir autrement le monde,

« Quelques cabanes bâties à flanc de colline, en marge de la société et sans les hommes. Un lieu refuge, de transformation collective et féministe en pleine nature. Depuis cette lisière, aux côtés des personnes qui continuent de construire, j’interroge ma place de femme hétéro, mon couple, les violences vécues, le désir et la liberté d’avoir un enfant. Ici, le chantier n’est jamais fini » Éva Tourrent.

Diplômée en journalisme, Éva Tourrent travaille d’abord à la radio et à la télévision publiques, avant de suivre le master réalisation documentaire de l’école de Lussas/Université Grenoble Alpes. Parallèlement à l’écriture et à la réalisation de ses films, elle encadre des ateliers d’éducation à l’image, puis travaille comme assistante réalisatrice et régisseuse pour des tournages de cinéma, principalement en fiction. Depuis 2018, elle est responsable de la programmation de la plateforme SVoD Tënk et vit en Ardèche.

A l’occasion de la nouvelle édition du Mois du film documentaire, la bibliothèque vous invite à assister à la projection du film , Lisière (2023), en présence de la réalisatrice Éva Tourrent.

(durée de la projection : 58 mn).

Celle-ci sera suivie d’un temps d’échanges avec le public.

Le vendredi 14 novembre 2025

de 19h30 à 21h00

gratuit

Sur inscription au 01 40 35 96 46 ou bibliotheque.claude.levi-strauss@paris.fr, ou sur place auprès des bibliothécaires

Public adultes.

Date(s) : 2025-11-14T19:30:00+02:00_2025-11-14T21:00:00+02:00

Bibliothèque Claude Lévi-Strauss 41 avenue de Flandre 75019 Paris

+33140359646 bibliotheque.claude.levi-strauss@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeclaudelevistraussparis19 https://www.facebook.com/bibliothequeclaudelevistraussparis19