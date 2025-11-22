Mois du film documentaire 2025 : Tahar l’étudiant, projection et débat sur la précarité étudiante Médiathèque Virginia Woolf Paris

Mois du film documentaire 2025 : Tahar l’étudiant, projection et débat sur la précarité étudiante Médiathèque Virginia Woolf Paris samedi 22 novembre 2025.

Entrée gratuite sans réservation dans la limite des places disponibles.

15h

Projection : Tahar l’étudiant



Affiche du film Tahar l’étudiant ; Crédits : Cyril Mennegun

Tahar l’étudiant est un documentaire français réalisé en 2005. Le film de suit le quotidien d’un étudiant à l’université de Montpellier, incarné par Tahar Rahim, qui lutte contre la précarité. Première apparition de l’écran de Tahar Rahim. Prix des Étoiles de la SCAM en 2005.

Réalisation : Cyril Mennegun

Avec : Tahar Rahim

Durée : 52 mn

Sortie : 2005

Projection en V.F

16h débat

Dans le cadre du mois du film documentaire 2025 : Projection du film Tahar l’étudiant de Cyril Mennegun (2005) suivi d’un débat.

Le samedi 22 novembre 2025

de 15h00 à 18h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris

+33144081271 mediatheque.virginia.woolf@paris.fr https://www.facebook.com/p/Médiathèque-Virginia-Woolf-100095232668975/ https://www.facebook.com/p/Médiathèque-Virginia-Woolf-100095232668975/